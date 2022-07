Astro de Pacificador entra para o elenco de Guardiões da Galáxia 3

Um dos atores da série Pacificador foi escalado para o elenco de Guardiões da Galáxia 3.

Voltando a colaborar com James Gunn, Chukwudi Iwuji vai interpretar o personagem Alto Evolucionário (via Discussing Film).

Criado por Stan Lee e Jack Kirby, o Alto Evolucionário apareceu pela primeira vez em 1966 em The Mighty Thor #134.

O astro apareceu andando no Hall H, já com o traje do seu personagem, levando os fãs à loucura e sendo flagrado por muitas câmeras.

Além dele, a atriz de Borat 2, Maria Bakalova, entrou para o elenco e vai interpretar uma querida personagem.

Chukwudi Iwuji arrives as the High Evolutionary to #MarvelSDCC.



(📸 @therealsupes) pic.twitter.com/k0PYvjRzMS — One Take News (@OneTakeNews) July 24, 2022

Mais sobre Guardiões da Galáxia

Guardiões da Galáxia contendo dois filmes da equipe no MCU, está se encaminhando para o desfecho da história criada pelo criativo James Gunn e sua carreira variada.

O terceiro filme da franquia teve poucas informações liberadas, além dos rumores sobre o possível vilão.

A produção além de um terceiro filme terá um especial de natal lançado ainda este ano.

Os dois filmes dos Guardiões da Galáxia estão disponíveis no Disney+.

