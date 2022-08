Astro de Peaky Blinders vira icônico vilão da Marvel em arte

O astro de Peaky Blinders, Cillian Murphy, também conhecido por viver o Espantalho na DC, virou um icônico vilão da Marvel em uma arte de fã.

Murphy é um dos nomes mais comentados pelos fãs para interpretar o Doutor Destino no reboot do Quarteto Fantástico. Até o momento, nenhum ator foi confirmado, embora o astro da série Você esteja sendo especulado como Senhor Fantástico (via ScreenRant).

Pouco tempo depois do artista BossLogic imaginar Penn Badgley como Reed Richards, foi a vez de Murphy se tornar Victor von Doom, o temido Doutor Destino.

Nenhum ator foi confirmado no papel, e detalhes do filme podem surgir apenas na D23, uma convenção da Disney que acontecerá dos dias 9 a 11 de setembro.

Veja a imagem, abaixo.

Nova versão da amada equipe

Originalmente, o reboot de Quarteto Fantástico teria direção de Jon Watts, mas o cineasta acabou abandonando o projeto.

Até o momento, o diretor Matt Shakman, de WandaVision, está negociando para dirigir o filme.

O ator John Krasinski apareceu como Senhor Fantástico em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), mas por se tratar de uma variante do personagem, não se sabe se ele estará envolvido com o reboot.

O reboot de Quarteto Fantástico chega aos cinemas em 7 de novembro de 2024.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.