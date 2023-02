Astro de Shang-Chi pode se reunir com outros heróis do MCU “mais cedo do que você pensa”

Simu Liu, o intérprete de Shang-Chi no filme da Marvel, pode retornar ao MCU antes do esperado. Em entrevista à People, o ator disse que seu personagem pode interagir com outros heróis da Marvel em breve.

“Sou um grande fã dos personagens e dos atores que os interpretam, então qualquer colaboração é uma oportunidade para mim de trabalhar ao lado de alguém que, à sua maneira, está quebrando barreiras e no topo de seu jogo”, disse Liu à publicação sobre fazer parte do MCU. “Acho que é isso que mais me entusiasma como artista, [e] também como fã.”

Sobre o possível crossover, ele disse: “Quem sabe, eles podem ver algo mais cedo do que você pensa. Vamos ver”.

Shang-Chi já tem sequência confirmada, com os retornos de Sim Liu e do diretor Destin Daniel Cretton. Não há previsão de estreia.

Também é esperado o retorno do herói em Vingadores 5: A Disnatia Kang, que será lançado em 1 de maio de 2025.

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, o filme do herói da Marvel, está disponível no Disney+.

