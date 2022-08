Astro de Shang-Chi revela agenda lotada na Marvel

O astro de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, Simu Liu, revelou estar com uma agenda lotada na Marvel.

Intérprete de Shang-Chi no MCU, Liu vai voltar para uma sequência, que ainda não teve sua data revelada pelo estúdio.

No entanto, o astro disse ter descoberto os planos das Fases 5 e 6 da Marvel como todos os fãs, e ainda disse estar com uma agenda lotada (via CBR).

“Eu não quero pular e nem nada, mas eu sinto que pode haver alguns desses, você não acha?”, disse ele, se referindo aos projetos.

“Eu estava assistindo a apresentação do… basicamente do Twitter e pensando: ‘Ah, eu vou estar ocupado! Eu vou estar ocupado nos próximos anos'”, disse o ator.

Shang-Chi está no Disney+

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis é um filme de super-heróis baseado no personagem Shang-Chi da Marvel Comics. Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é parte do MCU.

O filme é dirigido por Destin Daniel Cretton a partir de um roteiro que escreveu com Dave Callaham e estrelado por Simu Liu como Shang-Chi ao lado de Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh e Tony Leung.

No filme, Shang-Chi é forçado a confrontar seu passado após ser atraído para a organização dos Dez Anéis.

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis está disponível no Disney+. O filme do herói está com uma continuação confirmada.

