Astro de Shazam! 2 elogia nova liderança da DC e comenta futuro da franquia

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2) teve sua estreia para elenco, equipe e convidados. Durante o evento, Zachary Levi falou sobre o futuro da franquia e a nova liderança da DC.

Levi disse ao Deadline que “tudo se resume ao que as pessoas querem”, quando se trata do futuro de Shazam na DC, ecoando o que o diretor disse previamente.

“Fizemos um ótimo filme, estou muito orgulhoso deste filme, espero que todos o vejam, espero que contem a todos os seus amigos e familiares”, continuou o ator.

Já sobre Peter Safran e James Gunn, nova liderança da DC Studios, o ator disse:

“Eu sei que Peter Safran, que eu conheço há anos, e James Gunn, que eu conheço há mais tempo, são realmente excelentes líderes. E eu confio onde eles vão levar todas essas coisas”, enfatizou Levi.

Heróis de Shazam! 2

Mais sobre Shazam! 2

Em Shazam! Fúria dos Deuses, Zachary Levi reprisa o seu papel como Shazam, personagem que também era conhecido como Capitão Marvel em histórias em quadrinhos mais antigas.

Zachary Levi vai retornar ao papel principal, bem como os atores Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Djimon Hounson, entre outros.

Por sua vez, as atrizes novas que foram escaladas, Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler, viverão as antagonistas do filme.

A direção novamente é de David F. Sandberg, enquanto o roteiro é de Chris Morgan, conhecido pela franquia Velozes e Furiosos.

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2) estreia no Brasil em 16 de março.

Shazam! está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.