Astro de Shazam 2 revela como se machucou de forma bizarra

O ator de Shazam! Fúria dos Deuses, Zachary Levi, revelou como se machucou de uma forma bizarra.

Em recente entrevista, Levi, que vai retornar em mais um filme na DC, comentou que parou no hospital após ter se machucado jogando Wii Sports no Nintendo Wii (via CBR).

No entanto, o caso não é nada novo, e o acidente aconteceu em 2006. O ator revelou que estava com alguns amigos jogando o game, quando acabou cortando sua mão em uma luminária. Era a primeira vez dele jogando com o console.

“Estávamos jogando tênis, e não vi a luminária que estava ao alcance do meu braço bem acima de mim. Então eu quebrei este vidro, que explodiu em todos os lugares da sala, larguei meu controle Wii, e ele ficou pendurado no meu pulso enquanto o sangue começou a jorrar da minha mão”, relembrou o astro.

“Eu fiquei com medo daquilo durar para sempre. Então, eu tive que justificar isso a um médico de emergência às 3 da manhã por que eu estava no hospital”, comentou ele.

Zachary Levi como Shazam

Shazam! 2 chega este ano nos cinemas

Zachary Levi retorna como o super-herói Shazam e Asher Angel como seu alter ego adolescente, Billy Batson. As novidades do elenco são Lucy Liu como a vilã Kalypso e Helen Mirren como Héspera, a irmã de Kalypso, além da mencionada Rachel Zegler.

David F. Sandberg volta para dirigir Shazam! 2, com roteiro de Henry Gayden.

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2), da DC, estreia em 29 de dezembro de 2022.

