Astro de Stranger Things se abre sobre racismo do público

Caleb Mclaughlin, astro que interpreta Lucas Sinclair em Stranger Things, se abriu sobre o racismo que sofreu sendo um ator mirim na série da Netflix.

Mesmo Lucas estando entre os protagonistas desde a 1ª temporada, Mclaughlin teve mais tempo para brilhar em Stranger Things 4. Agora no Ensino Médio, Lucas é parte do time de basquete e acaba se distanciando dos amigos e de sua ex-namorada Max, o que acaba construindo um dos arcos mais marcantes da quarta temporada.

Enquanto Caleb teve ótimas críticas pela sua atuação, o ator também teve que lidar com uma parcela extremamente tóxica do público.

Enquanto estava em um evento belga no estilo da Comic Con, Mclaughlin se abriu sobre o racismo que sofreu desde cedo interpretando Lucas. O ator falou que suas experiências negativas acabaram o deixando confuso sobre sua carreira, o que foi evidenciado pela forma diferente do público tratar Caleb e seus outros companheiros de elenco. Veja as falas do ator:

“Isso realmente me afetou bastante como uma criança menor. Na minha primeira Comic-Con, algumas pessoas não ficavam na minha fila porque eu era negro. Algumas pessoas me diziam, ‘Ah, eu não queria ficar na sua fila porque você foi maldoso com a Onze.'”

Mclaughlin continuou dizendo: “Meus pais tiveram que dizer, ‘é a triste verdade, mas é porque você é a criança negra na série’. Eu pensei ‘Nossa, isso é maluquice’. Porque eu nasci com essa linda pele chocolate eu não sou amado, mas é por isso que com o meu alcance eu quero espalhar positividade e amor, porque eu não quero devolver ódio para as pessoas que me deram ódio.”

A experiência de Caleb não é a única

Mclauglin não é o único artista negro que enfrentou racismo de sua própria base de fãs. Na semana passada a atriz e cantora Halle Bailey, que será Ariel no live-action da Pequena Sereia, falou sobre como os comentários racistas a afetaram, motivando a atriz a entregar a melhor performance possível.

Além disso, temos os casos recentes de Ismael Cruz Córdova e Sophia Nomvete em Os Anéis de Poder da Prime Video, que enfrentaram ataques racistas desde antes da estreia da série. Até os atores da trilogia de filmes de O Senhor do Anéis demonstraram solidariedade aos seus sucessores.

Caleb já falou sobre o assunto anteriormente também, comentando sobre como os traumas da relação entre Lucas e Billy em Stranger Things 2 se conectam à sua própria experiência com a parte tóxica do público. Com a série seguindo para sua temporada final, esperamos que o ator receba menos ataques racistas e mais amor pela sua atuação como Lucas Sinclair.

Você pode ver mais de Caleb em Stranger Things, na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Soldeira