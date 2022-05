Astro de Superman & Lois é confirmado no filme de Teen Wolf

O astro de Superman & Lois, Tyler Hoechlin, se juntou ao elenco do filme de Teen Wolf, segundo um anúncio do Paramount+ (via Comic Book).

O ator reprisará o seu papel como Derek Hale, um personagem que também interpretou na série de Teen Wolf.

Já era esperado que Tyler Hoechlin participasse do filme de Teen Wolf, mas ele ainda não havia sido oficializado no elenco.

Além disso, o astro de Superman & Lois também será creditado como um dos produtores do projeto. Por enquanto, ainda não existem outros detalhes.

O elenco do filme de Teen Wolf também contará com Tyler Posey, mas um ator que não voltará é Dylan O’Brien.

Até o momento, ainda não existe uma data de lançamento para o filme de Teen Wolf, do Paramount+.