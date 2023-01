Astro de Supernatural vira o Batman em arte; veja

Um dos astros de Supernatural, Jensen Ackles, foi imaginado como Batman por um fã em uma arte que traz o ator como o personagem.

Ackles, que viveu Dean na famosa série da CW e interpretou o Soldier Boy na terceira temporada de The Boys, é um dos escolhidos dos fãs para viver o Cavaleiro das Trevas.

O herói da DC, interpretado por Robert Pattinson no cinema, também é vivido por Ben Affleck no universo principal. No entanto, o astro deve deixar o papel após The Flash.

James Gunn, líder da DC Studios, prometeu reformular vários personagens. Por conta disso, a conta Horrific Heroics, no Instagram, imaginou Ackles como Batman (via CBR).

Veja a arte, abaixo.

Ackles revela se interpretaria o Batman

Embora não esteja claro o ator que Gunn esteja considerando para o novo Batman, Ackles já havia revelado que interpretaria o personagem.

Seu colega de elenco em Supernatural, Misha Collins, vai viver o Duas-Caras na série Gotham Knights, e Ackles sugeriu que ele devia interpretar o herói.

“Vamos ser claros sobre isso. Eu consegui fazer a voz, por que não interpretar o Morcego? Talvez alguém em Gotham Knights possa falar bem de mim se esse papel aparecer”, disse ele.

O ator já interpreta o Batman, mas por enquanto dá voz ao herói. Ele dublou o personagem na animação dividida em duas parte de Batman: O Longo Dia das Bruxas.

Além disso, ele estará retornando ao papel em Legião dos Super-Heróis, e deve continuar dublando o Cruzado Encapuzado neste universo de animações.

