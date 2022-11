Astro de The Boys quase viveu o Deadpool na Marvel

O Deadpool é um dos personagens mais cômicos dos quadrinhos da Marvel, que ganhará um terceiro filme em breve, e que agora se passará no MCU.

No entanto, antes de Ryan Reynolds estar no papel do mercenário, outro ator estava sendo cotado para interpretá-lo, sendo um forte candidato.

Continua depois da publicidade

O astro de The Boys e Supernatural, Jensen Ackles, revelou que estava tentando buscar o papel de Deadpool, mas desistiu devido aos conflitos de agenda (via ScreenRant).

“Definitivamente, havia um filme sobre o qual eu estava muito em negociações … eu não estava disponível, então o trem meio que parou ali. Mas, se eu estivesse disponível, teria que pular através dos aros do estúdio”, disse o ator.

Ackles, que interpretou o Soldier Boy na terceira temporada de The Boys, ainda comentou que seria estranho pois sua ex-namorada estava no elenco. Ele também ficou satisfeito em não ter sido escalado, por medo de estragar a expectativa dos fãs.

“Mas eu tive uma boa chance, e é um filme que eu realmente gosto. Era Deadpool. Provavelmente foi uma boa coisa porque minha ex-namorada estava lá e isso provavelmente teria sido estranho, então provavelmente funcionou para o melhor”, comentou o astro.

“Eu acho que todo o elenco foi incrível. Eu provavelmente teria estragado isso para muitas pessoas se eu tivesse fiz parte disso, então provavelmente é melhor eu não ter feito isso. Mas isso teria sido legal”, concluiu.

Soldier Boy, de The Boys

O ator foi recusado em vários papéis de heróis

Uma pergunta a ser respondida é se Jensen Ackles teria sido um bom Deadpool, podendo ser sim ou não, ou mesmo um talvez.

Ryan Reynolds interpreta o personagem, com o astro retornando para o terceiro filme. Porém, Ackles teve sua chance em The Boys, vivendo um herói bastante controverso.

Deadpool foi apenas mais um papel que Ackles teve recusar por conta de conflitos na agenda. Ele fez teste para o Capitão América, onde acabou perdendo para Chris Evans.

Por sua vez, o astro também foi cotado para viver o Gavião Arqueiro em Thor, mas teve de recusar por causa de seus conflitos de agenda com Supernatural.

Além disso, Ackles, antes mesmo de Supernatural, havia conseguido o papel de Superman em Smallville. Porém acabou perdendo quando fez o teste para interpretar Clark Kent.

Embora seja um ator muito talentoso, ele ficou amplamente conhecido por viver Dean Winchester em Supernatural, série de 15 temporadas.

O astro, além de ter vivido Soldier Boy, é a voz do Batman na animação de duas parte de Batman: O Longo Dia das Bruxas.

Ele ainda vai dublar o Cavaleiro das Trevas no filme Legião dos Super-Heróis, em 2023, e pode estar envolvido em mais produções animadas da DC.

Deadpool 3 estreia em 8 de novembro de 2024.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.