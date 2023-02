Astro de The Last of Us tentou e não conseguiu papel em O Senhor dos Anéis

Conhecido por performances em várias séries de comédia, Nick Offerman conquistou um público bem diferente ao interpretar Bill na 1ª temporada de The Last of Us. Muitos fãs não sabem, mas muito antes da produção do HBO Max, o ator tentou – e não conseguiu – um papel na franquia O Senhor dos Anéis.

Em The Last of Us, a história de Bill é o principal foco do 3º episódio. Para muitos fãs e especialistas, o capítulo é o melhor da série (e um dos melhores da TV em 2023).

No episódio em questão, fãs do mundo todo choraram ao testemunhar a tocante história de amor entre Bill e Frank (vivido por Murray Bartlett, de The White Lotus).

Mostramos abaixo como Nick Offerman, o Bill de The Last of Us, foi rejeitado na franquia O Senhor dos Anéis; confira!

Antes de The Last of Us, Nick Offerman foi rejeitado em O Senhor dos Anéis

Hoje em dia, Nick Offerman é mais conhecido como o Bill de The Last of Us. O que muitos fãs não sabem é que o ator conta também com uma longa e prolífica carreira na TV americana.

Um dos papéis mais famosos da filmografia do ator é o de Ron Swanson na sitcom Parks and Recreation. O personagem, inclusive, é um dos mais queridos da série.

Offerman começou a se destacar na TV e no cinema em meio ao final dos anos 90 e início dos anos 2000, atuando em projetos como Miss Simpatia 2: Armada e Fabulosa, e Sin City: A Cidade do Pecado.

Ainda nos anos 2000, Nick Offerman tentou um papel na franquia O Senhor dos Anéis, mas acabou sendo rejeitado.

O ator falou sobre o assunto em uma participação no programa Hot Ones – no qual os entrevistados respondem perguntas interessantes enquanto comem asas de frango com molhos cada vez mais picantes.

Perguntado sobre “os papéis perdidos de sua carreira”, Offerman revelou ter sido rejeitado na franquia O Senhor dos Anéis e na série SOS Malibu.

Na época, Nick Offerman mandou uma carta para o diretor Peter Jackson expressando seu interesse pelo papel do hobbit Samwise Gamgee. O cineasta neozelandês, no entanto, nunca respondeu à missiva.

No final das contas, o papel de Sam acabou ficando para Sean Astin, conhecido também por Stranger Things.

Offerman também se candidatou ao papel do anão Gimli, e chegou a fazer testes de câmera para o personagem.

“Eles me ligaram e me colocaram em um grande grupo para fazer testes para o papel de Gimli, o anão. Spoiler: não fiquei com o papel”, brincou o ator.

Nos filmes de O Senhor dos Anéis, Gimli foi interpretado pelo ator galês John Rhys-Davies, da franquia Indiana Jones.

Você pode assistir aos filmes de O Senhor dos Anéis (junto com a série Os Anéis de Poder) no Prime Video. The Last of Us está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.