Astro de The OA quer interpretar aguardado herói da Marvel

Um dos heróis que os fãs mais querem que seja introduzido no Universo Cinematográfico Marvel é Nova. O herói cósmico, cuja mais popular iteração é Richard Rider, pode aparecer no futuro do MCU, e um astro de The OA quer interpretá-lo.

Brandon Perea foi ao Twitter pedir para os fãs espalharem a notícia de uma entrevista em que ele falou sobre o herói cósmico.

“O Universo Cinematográfico Marvel – eu preciso estar lá”, disse a estrela. “Espero que minha atuação em Não! Não Olhe! prove que posso interpretar um super-herói da Marvel. É isso que quero na minha carreira – 100 por cento”.

O ator se referiu ao novo filme de Jordan Peele, diretor de Corra! e Nós, que chega em breve aos cinemas.

O trailer de Não! Não Olhe!

Não! Não Olhe! é o novo filme de Jordan Peele, diretor de Corra! e Nós, outro filme aclamado, mas não tão conhecido. Dessa vez, a temática é uma invasão alienígena.

O trailer mostra os personagens centrais, em uma cidadezinha nos EUA, descobrindo que há uma nave alienígena à espreita.

Eventualmente, eles têm a ideia de gravar a nave, de forma profissional, a fim de lucrarem com a oportunidade.

Como o esperado, nem tudo corre da maneira como esperavam, visto que os alienígenas começam a abduzir aqueles que olham para a nave, justificando o título em português.

Estrelado por Daniel Kaluuya, Steven Yeun, Michael Wincott e grande elenco, é escrito e dirigido por Jordan Peele.

Não! Não Olhe! estreia em 22 de julho de 2022. Veja o trailer, abaixo.

