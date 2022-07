Astro de The Walking Dead fará filme com Robert Pattinson

De acordo com o Deadline, Steven Yeun se juntou ao elenco de Mickey 7, com Robert Pattinson. O ator é conhecido por ter participado de The Walking Dead como Glenn Rhee.

Mickey 7 será dirigido por Bong Joon-ho, o premiado diretor de Parasita. O cineasta já trabalhou com Steven Yeun em Okja, de 2017.

Por enquanto, ainda não sabemos qual será o papel do ator de The Walking Dead. Muitos detalhes do projeto ainda são desconhecidos.

Filme com grande elenco

O elenco também conta com Mark Ruffalo, de Vingadores: Ultimato, e Toni Collette, de Hereditário. Outros nomes devem ser anunciados em breve.

O personagem principal será vivido por Robert Pattinson, que vem de um elogiado trabalho como Batman.

Além da direção de Bong Joon-ho, Mickey 7 será produzido por Brad Pitt. O projeto é do estúdio Warner Bros.

Por enquanto, ainda não se sabe quando Mickey 7 chegará nos cinemas.

