Astro de The Walking Dead já tem novo projeto confirmado

O final de The Walking Dead já está sendo lançado na Star+, e Normand Reedus já parece ter seu próximo projeto. O ator se juntará a Tom Hardy e Austin Butler no elenco do filme The Bikeriders, baseado em no livro escrito por Danny Lyon em 1967.

Além dos já citados, o longa contará com Jodie Comer, Boyd Holbrook, Michael Shannon e Damon Herriman no elenco. A direção será feita por Jeff Nichols.

The Bikeriders se passa na década de 1960, e segue a ascensão de uma gangue de motociclistas do Centro-Oeste dos Estados Unidos, e o estilo de vida de seus membros.

A premissa certamente combina com Reedus, já que Daryl Dixon é conhecido por pilotar sua motocicleta durante as 11 temporadas de The Walking Dead. Além disso, esse amor do personagem é compartilhado pelo ator, que já foi protagonista do reality Ride With Norman Reedus, onde explora a cultura de motoqueiros em diversos locais.

Mas os fãs podem ficar tranquilos, que Reedus seguirá no mundo pós-apocalíptico de The Walking Dead em uma série spin-off protagonizada por Daryl, que deve estrear em 2023. The Bikeriders ainda não tem previsão de estreia.

Os spin offs de The Walking Dead

O sentimento de que The Walking Dead tem personagens demais é espelhado pelo público, já que o excesso de personagens acaba afetando como a série consegue dar espaço para cada um. E os spin offs podem fazer justamente isso, focar e trabalhar com mais carinho alguns dos personagens.

Até agora temos duas séries sem nome, uma focada em Daryl e outra trazendo o retorno de Andrew Lincoln e Danai Gurira aos personagens Rick e Michone. Além dessas, teremos The Walking Dead: Dead City protagonizada pelo Negan de Jeffrey Dean Morgan e a Maggie de Lauren Cohen.

Todas essas séries spin-offs estão sendo esperadas para 2023. O final de The Walking Dead tem episódios novos todo domingo na Star+.

