Astro de Thor 4 revela seu futuro na Marvel

Um dos astros de Thor: Amor e Trovão (Thor 4), abordou sobre seu futuro na Marvel.

Brett Goldstein, que apareceu como Hércules em uma das cenas pós-créditos, comentou que foi divertido ter participado do filme. No entanto, ele não sabe se vai aparecer em outros projetos (via The Direct).

“Eu realmente, honestamente, não sei de nada”, disse Goldstein. “Tudo o que sei é o que fiz naquele dia e é isso. Pode ser isso. Foram três segundos divertidos.”

O ator revelou que não contou a ninguém que havia entrando para o elenco do novo Thor, e brincou que a Marvel colocou um chip no seu pescoço para não revelar seu papel.

“Eu não contei a ninguém porque a Marvel colocou um chip no meu pescoço que dizia ‘Se você falar sobre isso, você está morto”, revelou ele.

Conhecido pela série Ted Lasso, Goldstein ainda foi motivo de piada entre os fãs da comédia da Apple TV+.

