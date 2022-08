Astro de Top Gun 2 revela se estará em reboot de X-Men

Um dos astros de Top Gun: Maverick (Top Gun 2), revelou se estará no próximo filme dos X-Men.

Enquanto o filme continua em desenvolvimento na Marvel Studios, muitos rumores acerca do novo projeto aparecem nas redes sociais.

Continua depois da publicidade

Glen Powell, que estrelou o novo Top Gun com Tom Cruise, desmentiu os rumores sobre estar sendo cotado para viver o Ciclope no reboot (via ScreenRant).

“Antes da Comic-Con, todo mundo dizia: ‘Cara, você é o Ciclope? Não, não sou. Ninguém me ligou. Eu nem tenho uma informação de contato da Marvel, então não tenho ideia do que as pessoas estão falando”, comentou o astro.

Powell é mais um ator que deve de desmentir rumores acerca do filme. Anteriormente, a atriz de A Pequena Sereia, Halle Bailey, revelou que não seria a Lince Negra.

Taron Egerton havia recusado papel do Ciclope

Taron Egerton, especulado para interpretar o Wolverine na Marvel, disse ter rejeitado o papel de Ciclope nos filmes da equipe de Mutantes (via CBR).

Ele teve um motivo bem específico para não dar vida ao herói e líder da equipe. Scott Summers usa um óculos Ruby-Quartz, que esconde seus olhos. Egerton revelou que não gostaria de viver o personagem, já que o espectador não irá ver seus olhos.

“Eu nunca disse isso, na verdade. Para ser honesto, a razão pela qual a conversa nunca foi a lugar nenhum é porque eu não queria interpretar um personagem para uma série potencial de filmes onde você não vê meus olhos”, disse.

Para Egerton, os olhos são como “janelas da alma”, e que seria desafiador interpretar um personagem com um óculos o tempo todo.

“Eu acharia isso desafiador, e simplesmente não achei uma perspectiva intrigante. Não é que eles tenham me oferecido isso, mas houve uma conversa – uma conversa real – que nunca foi adiante”, comentou o ator.

Um novo filme dos X-Men está em desenvolvimento na Marvel Studios.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.