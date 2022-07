Astro de Venom conquista algo que ninguém quer

Tom Hardy é conhecido por variados papéis em Hollywood. O astro de Venom é natural da Inglaterra, e seu sotaque inglês é algo marcante do ator, e isso trouxe um recorde indesejado nos Estados Unidos.

Através do The Wrap , por meio de uma pesquisa da Preply , Tom Hardy, foi classificada como a celebridade com a voz mais confusa nos Estados Unidos, o ator ficou em primeiro lugar como dificuldade de compreensão para o público americano.

Embora Hardy tenha sido criticado por sua voz, seu sotaque em Peaky Blinders contribuiu para que ele conquistasse o título, além de trabalhar com diretores que tem difuculdade no aspecto da mixagem de som, como Christopher Nolan.

Mesmo assim, as reclamações do público não parecem ter prejudicado a carreira do ator e o sucesso da franquia da Sony.

Além de utilizar um sotaque americano para Eddie Brock de Venom , Hardy também dubla o simbionte Venom com a ajuda de modulação de voz. No Brasil o personagem é dublado pelo Guilherme Brigss, tornado improvável essa situação no cenário brasileiro.

Confira a imagem da pesquisa reportada pelo The Direct :

Principais séries de dificuldade de compreensão e atores. Tom Hardy e Peaky Blinders ocupam o primeiro lugar

