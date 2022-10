Astro de Voldemort defende autora de Harry Potter

Ralph Fiennes, que interpretou Voldemort na franquia Harry Potter, defendeu J.K. Rowling de abusos verbais após a autora publicar declarações transfóbicas.

Falando com o New York Times, Fiennes disse que, enquanto ele entende a raiva de alguns fãs, ele também acha que o levante contra Rowling é injustificado. (Via Variety)

“J.K. Rowling escreveu esses livros incríveis sobre empoderamento, sobre crianças se encontrando como seres humanos […] É sobre como você se torna um ser humano melhor, mais forte e moralmente centrado. O abuso verbal dirigido à ela é nojento, é terrível.” Disso o ator.

O astro continuou dizendo que entende algumas declarações de Rowling: “Quero dizer, eu consigo entender um ponto de vista que pode até ficar nervoso com o que ela diz sobre mulheres. Mas não é algo obsceno, fascista de extrema direita. É só uma mulher dizendo: ‘Eu sou uma mulher, eu sinto que sou uma mulher, e eu quero poder dizer que sou uma mulher.’ Eu entendo de onde ela está vindo, mesmo que eu não seja uma mulher.”

A crise na imagem de J.K. Rowling

Rowling ainda é o centro de controvérsias que começaram após a autora expressar seus sentimentos transfóbicos nas redes sociais.

Muitos fãs condenaram a criadora de Harry Potter, que apoia cada vez mais suas declarações, chegando a escrever um artigo em 2020, as defendendo.

Por conta da crise de reputação que a autora está passando nos últimos anos, muitos atores da franquia, incluindo Daniel Radcliffe e Emma Watson, revelaram estar decepcionados com Rowling, e se afastaram da escritora.

Porém, Fiennes não é o único astro da saga Harry Potter á defender J.K.. No início do ano, Jason Isaacs, interprete de Lucio Malfoy, declarou que não julgará a autora até poder discutir pessoalmente com ela.

“Por todas as coisas controversas que ela disse, eu não vou pular para apunhar ela pela frente, ou pelas costas, sem uma conversa com ela, o que eu não pude ter ainda.” Disse Isaacs.

Mads Mikkelsen, que interpretou Gerardo Grindelwald no spin-off, Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, também parece se recusar a condenar Rowling.

“Eu tenho o hábito de não comentar sobre coisas das quais eu não sei nada, e eu realmente acho que isso poderia servir para o mundo inteiro.” Disse Mikkelsen.

Além disso, o ator continuou dizendo acreditar que a solução para a controvérsia é eliminar a: “retórica de ódio contra mulheres ou pessoas trans – esse é um bom começo.”

Os filmes de Harry Potter seguem disponíveis na HBO Max.

