Astro do MCU responde Scorsese e Tarantino após detonarem filmes da Marvel

Martin Scorsese, Quentin Tarantino e outros cineastas de peso deixaram a internet em polvorosa com críticas aos filmes da Marvel – e à maneira como a Disney modificou o ecossistema cinematográfico. Quem não gostou nada dos comentários foi Simu Liu, o protagonista de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Nas redes sociais, o ator retrucou todas as críticas.

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, vale lembrar, chegou aos cinemas em 2021, tornando-se um dos principais sucessos da Marvel no mundo pós-pandemia.

Além do ator canadense Simu Liu no papel principal, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis conta com Awkwafina (Oito Mulheres e um Segredo), Michelle Yeoh (The Witcher: A Origem) e Tony Leung (Herói) no elenco.

Revelamos abaixo como o astro de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis respondeu às críticas de Scorsese e Tarantino ao MCU.

Simu Liu não gostou das críticas de Tarantino ao MCU

Em uma entrevista a um podcast americano, Quentin Tarantino – um dos cineastas mais aclamados da atualidade – fez críticas contundentes aos filmes da Marvel.

Tarantino, para quem não conhece, é responsável por hits como Kill Bill, Pulp Fiction, Bastardos Inglórios e Era Uma Vez em Hollywood.

Segundo o cineasta, o MCU é o principal responsável pela “morte” dos astros e estrelas do cinema.

“Parte da ‘Marvelização’ de Hollywood é que… você tem esses atores que só ficam famosos interpretando esses personagens. Mas eles não são estrelas, certo? O Capitão América é a estrela. Ou o Thor”, comentou o ator.

Segundo Tarantino, muitos espectadores vão ao cinema para ver os heróis e vilões, não necessariamente seus intérpretes.

“Quero dizer, acho que não sou a primeira pessoa a dizer isso. Já foi dito umas zilhões de vezes. Nessas franquias, são os personagens que viram estrelas”, opinou o diretor.

A opinião de Tarantino é semelhante à de Martin Scorsese. O diretor de filmes como Os Bons Companheiros e Taxi Driver disse que os filmes da Marvel “não são cinema”, comparando às produções a “atrações de parques de diversão”.

Após as declarações de Tarantino, Simu Liu – o astro de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis – usou o Twitter para expressar sua opinião.

“Se os únicos ‘guardiões’ do estrelato nos cinemas fossem o Tarantino e o Scorsese, eu nunca teria a oportunidade de liderar um filme de mais de 400 milhões de dólares. Fico maravilhado pelo gênio cinematográfico deles. Eles são autores transcendentes. Mas não podem torcer o nariz para mim ou para qualquer pessoa”, respondeu o ator.

Surpreendentemente, o nível de aprovação de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis no Rotten Tomatoes (98%) é maior do que o de todos os filmes de Tarantino.

“Nenhum estúdio é ou será perfeito. Mas tenho orgulho de trabalhar com quem faz esforços contínuos para melhorar a diversidade na tela, criando heróis que inspiram pessoas de todas as comunidades, em todos os lugares”, concluiu o astro.

