Astro explica grande diferença entre Jurassic Park e Jurassic World

Sam Neill retorna ao papel de Alan Grant em Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3). O astro comentou a grande diferença esse Jurassic Park e essa nova trilogia da Universal Pictures.

Neill conversou com o The Sunday Times sobre a volta à franquia e apontou que a grande diferença entre as duas trilogias é o ritmo dos filmes.

Para Neill, Domínio traz ação do começo ao fim, diferente de Jurassic Park, de Steven Spielberg. Dessa forma, o novo longa-metragem pode trazer um possível fim para a saga de forma bem explosiva.

“Eu nunca vi ação desse jeito. Uma audiência 30 anos depois não acharia o ritmo de Jurassic Park aceitável”, comparou Neill.

“Como resultado, Domínio tem ação do instante que as luzes se apagam. Embora, é claro, tenha momentos mais quietos”, continuou o ator.

Sam Neill e Laura Dern retornam em Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3), que chega aos cinemas em 2 de junho.

