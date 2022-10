Astro já teve problema na Marvel por não ser “bombado” o suficiente

Após atuar 9 vezes como Wolverine, é difícil imaginar um ator melhor que Hugh Jackman no papel. Mas uma cena no primeiro filme da franquia na Fox, exigiu mais esforço do que o ator estava esperando.

Por mais que o astro tenha ficado cada vez mais forte no decorrer da franquia, Jackman relembra que, em sua primeira aparição como Logan, a produção precisou esperar a rotina de exercícios do ator fazer efeito.

Na primeira cena de Wolverine em X-Men (2000), quando o personagem está sem camisa em uma luta na gaiola, o ator revelou que seu corpo não estava tão “rasgado” quanto deveria. O resultado disso foi a pausa da produção, que precisou esperar até Jackman ter o corpo necessário para a cena.

Em uma entrevista para a Variety, Hugh disse que só estava “um pouquinho flácido”, adicionando que: “levou um tempo para exercitar isso.”

Os fãs celebrara neste ano, o aniversário de 20 anos de Jackman como Wolverine. O astro tinha 32 anos na época, hoje com 54, não interpreta o personagem desde Logan de 2017. Ele foi considerado pelo Guinness o ator que passou mais tempo como a versão live-action de um super herói da Marvel, posto ocupado hoje por Patrick Stewart e seu Professos Xavier.

Wolverine está de volta

Os fãs perderam a cabeça com o anúncio de que Jackman voltará ao papel de Wolverine em Deadpool 3, que deve estrear em 2024. O astro já compartilhou fotos de seu treinamento para viver o herói novamente.

Mesmo com Logan tendo sido seu filme de despedida do papel, Jackman revelou ter o desejo de ver Wolverine e Deadpool juntos, desde o primeiro filme solo do Mercenário Tagarela.

Quando viu o filme, Hugh automaticamente pensou na dinâmica dos dois personagens em alguma comédia com um policial ranzinza acompanhando um detetive engraçadinho, como em 48 horas, por exemplo.

Rob Liefeld, criador de Deadpool, já compartilhou sua ideia para o retorno de Wolverine em Deadpool 3, que inclui usar de forma criativa o poder de regeneração que os dois personagens tem em comum.

“Os dois possuem fator de cura. Eu consigo ver uma disputa de fator de cura, onde os dois simplesmente cortam a cabeça um do outro, e os membros crescem de novo, certo? Ou, no mínimo, Wolverine cortando fora, pedaços generosos do Deadpool”.

Deadpool 3 estreia nos cinemas dia 8 de novembro de 2024.

