Astro revela que Marvel rejeitou sequência de O Justiceiro

O ator Thomas Jane, do filme Justiceiro, de 2004, revelou que a Marvel rejeitou uma sequência.

O fracasso de bilheteria, Justiceiro teve Jane e John Travolta no elenco, mas não conseguiu ir adiante na Lionsgate por motivos claros.

Jane interpretou Frank Castle, protagonista do longa-metragem, e durante uma aparição na Tennessee Fanboy Expo Knoxville, ele revelou que a Marvel rejeitou a sequência do diretor Rob Zombie (via ComicBook).

“Houve algumas iterações de Justiceiro 2. Uma delas foi com Rob Zombie dirigindo, o que eu achei que seria interessante. Mas essa foi uma iteração”, disse Jane.

“Estávamos debatendo ideias de roteiro e tentando encontrar um novo diretor. O pessoal da Marvel queria um diretor diferente, e essa foi a escolha deles”, comentou o astro.

John Dahl seria o cineasta da sequência, mas desistiu em 2007 do projeto. Um ano depois, a Marvel lançou um reboot em parceria com a Lionsgate, muito criticado.

Série do Justiceiro não vai retornar

A atriz Rosario Dawson desmentiu os rumores sobre o retorno do Justiceiro ao MCU.

Após comentar em um evento que o personagem poderia voltar, a intérprete de Ahsoka Tano em séries Star Wars, foi ao Twitter revelar que errou (via ScreenRant).

Dawson havia revelado que ouviu que um possível retorno do Justiceiro estava sendo discutido, e comentou com o público. No entanto, não passou de boatos de fãs.

“Eu não posso ser confiável. Obter informações dos fãs durante as contratações é duvidoso, aparentemente. Foi mal. Eu fico animada. A confirmação é fundamental quando lhe dizem o que você quer ouvir”, escreveu ela.

Não há nenhum projeto para o personagem interpretado por Jon Bernthal até o momento.

