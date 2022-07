Astros da Marvel irão estrelar série do Godzilla na Apple TV+

O universo de Godzilla irá ser abordado nas séries, a nova produção da AppleTV será ambientada nos filmes dos monstros gigantes, e começa a expandir seu elenco.

Kurt Russel e seu filho Wyatt Russel estarão presentes no seriado, também conhecidos pelos papéis de Ego em Guardiões da Galáxia Vol.2 e o Agente Americano do Falcão e o Soldado Invernal.

Continua depois da publicidade

O elenco da produção começa a ganhar forma, anteriormente foram anunciados Ren Watabe, Joe Tippett e Elisa Lasowski.

Embora os detalhes sejam mínimos, o quão próximos Kurt e Wyatt Russell estarão trabalhando juntos na série Godzilla é uma dúvida, a sinopse relata um “jornada de família”, se a relação da vida real será levada para a ficção é uma possibilidade.

Pai e filho, Kurt e Wyatt Russel.

Godzilla e sua série no Apple TV+

A série dirigida por Matt Shakman, no qual foi o diretor de WandaVision, acontecerá após os eventos de Godzilla de 2014.

Explorando como a humanidade lida com a “nova realidade chocante de que os monstros são reais”, sendo um prelúdio as continuações Rei dos Monstros e Godzilla vs Kong

Não está claro o quão próximo os eventos do programa se vincularão aos filmes do Monsterverso, mas é confirmado que ocorre dentro do mesmo universo, o que significa que há muito potencial para ver rostos familiares e monstros ao longo do show.

Os proprietários de Godzilla , a Toho Co. Ltd. também atuarão como produtores executivos da série, para manter a qualidade na adaptação do material.

Data de estreia ainda não foi revelada. Godzilla vs Kong, último filme do universo lançado, está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Redação