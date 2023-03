Astros da Marvel negociam papéis em Frankenstein de Guillermo del Toro

Após ganhar o Oscar de Melhor Animação em Longa-metragem, Guillermo del Toro já prepara seu próximo filme na Netflix: Frankenstein.

Dessa vez em live-action, a adaptação do clássico de Mary Shelley pode contar com Andrew Garfield, Oscar Isaac e Mia Goth, que atualmente negociam papéis no filme, informa o Deadline.

Garfield é mais conhecido por ter vivido o Homem-Aranha/Peter Parker em O Espetacular Homem-Aranha. Já Oscar Isaac estrelou a trilogia da Disney de Star Wars e viveu o Cavaleiro da Lua.

Mia Goth, por sua vez, estrelou obras como X – A Marca da Morte, Pearl e A Cura.

Del Toro escreverá e dirigirá o filme. Insiders próximos ao filme dizem que ele ainda está trabalhando no roteiro e nenhuma oferta formal foi feita a qualquer ator. Mas fontes acrescentam que ele se encontrou com os três e cada um está a bordo para estrelar.

Guillermo del Toro nos bastidores de Pinóquio.

Guillermo del Toro quer fazer o filme há anos

Guillermo del Toro vem desenvolvendo o projeto Frankenstein há algum tempo e sempre quis fazer um filme centrado na icônica história de Mary Shelley.

Não se sabe se sua versão será de época ou ambientada nos tempos modernos. Também não se sabe quem interpretará o Doutor Frankenstein ou sua criação; acredita-se que Goth interpretará o interesse amoroso do Doutor Frankenstein.

Ainda não foi divulgada uma data de estreia na Netflix, ou mesmo mais detalhes para o novo filme de Frankenstein.

