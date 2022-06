Astros de Harry Potter se reúnem em foto hilária

Tom Felton e Matthew Lewis, que interpretaram, respectivamente, Draco Malfoy e Neville Longbottom em Harry Potter, reuniram-se no teatro.

Em publicação no Instagram, Felton revelou que Lewis foi assistir a peça do amigo em Londres. Os dois tiraram uma foto especialmente cômica juntos.

Continua depois da publicidade

“Quando seu velho amigo da escola vai assistir sua peça e um mané insiste em tirar uma foto”, brincou Tom Felton na legenda da imagem em que aparece descabelado.

Claramente os dois parecem ter se divertido muito com essa reunião. No HBO Max há também uma reunião com o elenco da franquia.

Os filmes de Harry Potter estão disponíveis no HBO Max. Veja a foto do ator, abaixo.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.