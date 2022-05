Astros de Star Wars precisaram regravar todas as falas no Episódio II; veja por quê

Ewan McGregor reprisa o papel de Obi-Wan Kenobi na série do Disney+ e, com isso, relata algumas das experiências dele na trilogia prelúdio de Star Wars. Ele revelou que o elenco precisou regravar todas as falas em Ataque dos Clones, o Episódio II.

Ao Collider, McGregor explicou que utilizaram câmeras digitais pela primeira vez no filme, mas que a tecnologia, apesar de inovadora na época, estava muito aquém do que temos hoje em dia.

Continua depois da publicidade

“Eu não sei se o Episódio II foi o primeiro filme que foi filmado em digital, mas foi minha primeira experiência de filmar em câmeras digitais, e agora é tão raro gravar com película, infelizmente. Essas câmeras são como dinossauros. Eles eram tecnologia de ponta, mas comparados com o que usamos agora, eles tinham enormes cordões umbilicais saindo da parte de trás das câmeras”, disse o ator de Star Wars.

“Eles não podiam trocar as lentes, ou podiam trocar as lentes, mas levaria meia hora, então tudo foi filmado com uma lente zoom. Há duas câmeras digitais em dois guindastes, e eles apenas movem os guindastes e aumentam e diminuem o zoom. Essa foi a nova configuração. Os cordões umbilicais levavam a uma grande tenda no canto do set que literalmente zumbia. Era tão barulhento”, continuou o ator.

Por conta desse barulho, eles precisaram dublar todas as falas dos personagens.

“Na pós-produção, eles perceberam que o ruído das câmeras estava exatamente na frequência da voz humana, então tivemos que fazer ADR em cada fala do Episódio II. Nenhum dos diálogos originais passou porque as câmeras eram tão novas e nenhum dos bugs haviam sido resolvidos ainda”.

Obi-Wan Kenobi estreia em 27 de maio no Disney+ e ganha teasers constantemente.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.