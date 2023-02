Até o próprio ator de Homem-Formiga 3 deu risada com visual de MODOK

Interpretado por Corey Stoll – o Darren Cross de Homem-Formiga – MODOK é um dos personagens mais polêmicos de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. O visual do monstrengo causou grande controvérsia nas redes sociais, e nem mesmo seu intérprete conseguiu segurar o risco ao vê-lo pela primeira vez.

“O Homem-Formiga e a Vespa exploram o Reino Quântico, interagindo com novas criaturas estranhas e embarcando em uma aventura que os leva além dos limites do que eles pensavam ser possível”, diz a sinopse oficial do longa da Marvel.

Continua depois da publicidade

Paul Rudd (Homem-Formiga), Evangeline Lilly (Vespa), Kathryn Newton (Cassie Lang), Michael Douglas (Hank Pym) e Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne) integram o elenco principal de Quantumania. Jonathan Majors (Lovecraft Country) vive o antagonista Kang.

Mostramos abaixo por que Corey Stoll, o intérprete de MODOK, riu ao conhecer o visual de seu personagem; confira! (via Looper)

Visual de MODOK em Homem-Formiga fez Corey Stoll cair na risada

No final de Homem-Formiga, o vilão Darren Cross vai parar no Reino Quântico após sofrer problemas com seu traje especial.

O personagem, no entanto, não morre. Na verdade, ele só é altamente deformado pelo defeito do traje. No Reino Quântico, ele também é encontrado e “reabilitado” por Kang, o Conquistador.

No processo, ele abandona a identidade de Darren Cross e passa a ser conhecido apenas como MODOK – Mechanized Organism Designed Only for Killing (Organismo Mecanizado Criado Somente para Matar, em tradução livre).

Por isso, em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, Stoll, basicamente, interpreta uma cabeça estranhamente grande com membros reduzidos e uma cadeira flutuante roxa e dourada.

O visual do personagem, como citamos anteriormente, causou controvérsia nas redes sociais. Alguns fãs odiaram a estética de MODOK, e outros, se divertiram muito com a estranha aparência do organismo.

Corey Stoll, o intérprete de Darren Cross, e consequentemente de MODOK, também caiu na risada ao ser apresentado ao novo visual de seu personagem.

“Para ser honesto, ri histericamente”, comentou o ator, após ser perguntado sobre a primeira vez que viu o visual de MODOK em Homem-Formiga 3.

O astro também descreveu a estética do personagem como “um tanto quanto perturbadora”, ecoando as opiniões de alguns fãs da Marvel.

“Se vocês tiverem a chance de ver seu rosto distorcido e colocado em uma espécie de ‘cadeira de rodas foguete’, entenderão como eu me senti”, brincou o ator, em um papo com o The Hollywood Reporter.

Atualmente, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania está em cartaz nos cinemas brasileiros. Eventualmente, o filme estreará também no Disney+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.