Ator comenta o retorno de Coringa em The Batman 2

O ator Barry Keoghan, que surgiu brevemente como o Coringa no final de The Batman, comentou em entrevista ao podcast Happy Sad Confused sobre seu possível retorno em The Batman 2.

“Obviamente eu adoraria outra chance”, disse o ator. “Eu fiz uma tonelada de trabalho sobre ele. Se surgir uma oportunidade mas, você sabe, eles fazem a ligação e eu tenho que respeitar isso. Com certeza, com certeza, com certeza [voltaria ao papel], porque tenho algumas outras coisas que adoraria trazer [ao personagem]. Na verdade, eu tenho esse pequeno livro no qual já escrevi muito [sobre o Coringa] e, sim, quero mostrar às pessoas do que se trata”, finalizou.

Ainda não foi divulgado o vilão de The Batman 2 e também não há informações se o Coringa terá uma participação maior no filme.

Recentemente, Robert Pattinson sugeriu um vilão bizarro para a sequência de The Batman.

Status de The Batman 2

O filme The Batman 2 é um dos mais aguardados da DC, e o diretor Matt Reeves atualizou o status de produção do longa.

Após o grande sucesso de The Batman, com o ator Robert Pattinson, uma sequência foi anunciada, e com o retorno de Reeves na direção.

Em recente entrevista, Reeves comentou sobre o status do novo filme, dizendo que ele e o roteirista Mattson Tomlin continuando trabalhando no projeto (via ScreenRant).

O cineasta não entrou em detalhes, embora tenha descrito que está animado com o projeto, e também que será algo emocionante.

“Não vou responder a essa pergunta, mas estamos trabalhando em um filme. Vou colocar para você dessa maneira. Estamos envolvidos nisso e meu parceiro e eu estamos escrevendo, Mattson [Tomlin] e eu estamos escrevendo, e é realmente emocionante, e estou muito animado com o que estamos fazendo”, disse ele.

