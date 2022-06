Ator da Marvel abre o jogo sobre ser esnobado pelo Oscar

Samuel L. Jackson é um ator muito famoso: de Pulp Fiction a Star Wars a Vingadores, o astro sempre fez grande sucesso nos cinemas com performances aclamadas pela crítica, mas esnobadas pelo Oscar.

Ele foi indicado ao prêmio de atuação apenas uma vez em sua vida, quando deu vida ao assassino Jules no filme de Quentin Tarantino, mas não levou a estatueta para casa.

Em entrevista ao LA Times, ele conta que se emocionou ao receber seu Oscar honorário de Denzel Washington, mas que ganhar um Oscar de Melhor Ator não é a prioridade de sua carreira. Em suas palavras:

“Por mais cansado que eu quisesse estar sobre isso, você sabe, pensando: ‘Bem, eu deveria ter ganhado um Oscar por isso ou deveria ter ganhado por aquilo e não aconteceu’, uma vez que superei isso há muitos anos, se tornou que isso não é grande coisa para mim. Eu sempre me divirto indo ao Oscar. Estou sempre ansioso para receber uma cesta de presente para ser um apresentador. [Risos] Eu dou coisas para meus parentes; minha filha e minha esposa levavam coisas para casa. É legal…”

Ele continua: “Mas, por outro lado, eu já tinha passado por isso. Eu nunca deixaria o Oscar ser uma medida do meu sucesso ou fracasso como ator. Meu critério de sucesso é minha felicidade: estou satisfeito com o que estou fazendo? Eu não estou fazendo filmes de perseguição de estátuas. Você sabe: ‘Se você fizer esse filme, ganhará um Oscar’. Não, obrigado. Eu prefiro ser Nick Fury. Ou me divertir sendo Mace Windu com um sabre de luz na mão.”

Samuel adicionou, rindo: “Há atores que seguem suas carreiras inteiras e ninguém pode citar uma fala que eles disseram em um filme. As pessoas vão assistir aos meus filmes para ver o quão louco eu vou ser ou ver quantas vezes eu digo m…”

Samuel L. Jackson é sucesso nas bilheterias

O astro realmente não precisa de um Oscar para medir seu sucesso.

Basta olhar para os números de bilheterias, que comprovam que Samuel L. Jackson é o ator com maior bilheteria de todos os tempos: seus filmes juntos faturaram um total de US$ 17,45 bilhões em todo o mundo.

Infelizmente para ele, o título de “ator que mais xingou na história do cinema” foi perdido, já que Jonah Hill o superou neste prestígio do qual Jackson tanto se orgulha.

Mas, como ele disse, para ele o importante é estar feliz com os filmes que escolhe fazer, incluindo a reação hilária que teve ao ser escalado como Nick Fury na Marvel.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.