Ator choca com mudança física para entrar na Marvel

Will Poulter compartilhou uma imagem do seu novo penteado para interpretar Adam Warlock em Guardiões da Galáxia Vol. 3. O ator está bem diferente para o papel, e não é apenas com o cabelo: o astro ficou bombado para o trabalho.

Como pode ser visto na imagem, o ator mudou o cabelo para interpretar Adam Warlock, ficando bastante parecido com o personagem dos quadrinhos da Marvel. Além disso, o ator teve um intenso treinamento para entrar para o MCU.

Guardiões da Galáxia Vol. 3 deve ser apenas a primeira aventura do Adam Warlock de Will Poulter no cinema. É esperado que o poderoso personagem apareça em várias produções do Marvel Studios.

A chegada de Adam Warlock acontece após indicativos serem feitos ainda em Guardiões da Galáxia 2. O herói é considerado um dos mais poderosos da Marvel.

Confira abaixo a postagem de Will Poulter no Twitter e, mais abaixo, veja imagens que mostram a grande transformação do ator para assumir o papel de Adam Warlock.

Quem é Adam Warlock?

Adam Warlock, também conhecido como Ele ou apenas Adam, é um personagem bastante antigo dos quadrinhos da Marvel.

Ele apareceu pela primeira vez em histórias do Quarteto Fantástico e do Thor. Foi criado por Stan Lee e Jack Kirby e significativamente desenvolvido por Roy Thomas e Jim Starlin.

Muito poderoso, Adam Warlock esteve em vários eventos da Marvel ao longo das décadas. Ele também já teve suas próprias histórias solo.

Havia a expectativa de que Adam Warlock aparecesse durante a Saga do Infinito do MCU, dada a sua conexão com as Joias do Infinito. No entanto, a Marvel resolveu apresentá-lo apenas em Guardiões da Galáxia Vol. 3.

Guardiões da Galáxia Vol. 3 chega aos cinemas em 5 de maio de 2023.

Sobre o autor Redação