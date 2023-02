Ator da Marvel coloca cláusula bizarra em contratos de seus filmes

Famoso por interpretar o alienígena Drax na franquia Guardiões da Galáxia, o ator Dave Bautista também aparece em outras produções do MCU, como Vingadores: Ultimato, por exemplo. Muitos fãs não sabem, mas o astro adota uma cláusula realmente bizarra em todos os seus contratos.

A aparição mais recente de Drax no MCU foi o especial de Festas dos Guardiões da Galáxia, disponível no Disney+.

Em breve, o ator retornará em Guardiões da Galáxia Parte 3, um dos lançamentos mais aguardados do MCU em 2023. Essa, ao que tudo indica, será sua última aparição nos filmes da Marvel.

Enquanto Guardiões da Galáxia 3 não estreia, mostramos abaixo a cláusula bizarra que Dave Bautista coloca em todos os seus filmes; confira!

Dave Bautista faz exigência inusitada para atuar na Marvel

Conhecido no mundo inteiro por sua performance como Drax, o Destruidor, em Guardiões da Galáxia, Dave Bautista também é famoso por sua aparência imponente.

Aos 1.93m de altura, e cheio de tatuagens, o ator começou sua trajetória em Hollywood como lutador.

Eventualmente, Bautista ficou famoso por interpretar personagens durões em filmes de ação e aventura. Mais recentemente, o ator também mostrou todo o alcance de seu talento em uma performance bem diferente no filme Batem à Porta, de M. Night Shyamalan.

Independentemente do gênero, Dave Bautista faz uma exigência inusitada em todos os seus contratos.

Para atuar em qualquer projeto, o ator adota uma cláusula que o permite parar as gravações para se alimentar de 4 em 4 horas.

O motivo, como você já pode ter imaginado, é manter seu “shape” imponente, criado por uma dieta rígida e malhação diária.

“Na verdade, está no contrato que devo comer pelo menos a cada quatro horas. Entre as refeições propriamente ditas, se eu ficar com fome, normalmente faço uma manteiga de amêndoa e banana, ou um queijo grelhado vegano sem glúten – esse é o meu predileto”, disse o ator em um papo com a revista Men’s Health.

O ator não é vegano, mas pretende abandonar completamente os produtos animais em um futuro próximo. Atualmente, ele ainda come peixe algumas vezes por semana.

Como era de se esperar, o ator também passa muito tempo na academia, treinando todos os dias – às vezes, mais de uma vez por dia.

“Este é o meu santuário. Eu venho aqui para ter paz de espírito. É terapêutico para mim”, afirmou o ator sobre sua relação com a academia.

Guardiões da Galáxia 3, com previsão de estreia para maio de 2023, marca a despedida de Dave Bautista do MCU.

“Sou muito grato por Drax. Eu realmente o amo. Mas há um certo alívio. Não foi tudo agradável. Foi difícil fazer esse papel. O processo de maquiagem estava acabando comigo. E eu simplesmente não sei se quero que Drax seja meu legado – é uma performance simplória, e eu quero fazer coisas mais dramáticas”, comentou o astro.

Com Dave Bautista, Guardiões da Galáxia 3 estreia nos cinemas em 5 de maio de 2023. Eventualmente, o filme chegará também ao catálogo do Disney+.

