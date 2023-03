Ator da Marvel negocia papel em sequência de Gladiador

O ator Barry Keoghan está em negociações para participar da sequência de Gladiador. A informação é do Deadline.

Se o acordo for fechado, Keoghan, que foi indicado ao Oscar deste ano de melhor ator coadjuvante pelo filme Os Banshees de Inisherin, fará o papel do Imperador Geta e se juntará ao protagonista Paul Mescal. Não foram anunciados outros nomes no elenco até agora.

Continua depois da publicidade

Keoghan é mais conhecido por sua participação no filme Eternos, da Marvel, e também por ter vivido brevemente o Coringa no final de The Batman

Gladiador 2 chega aos cinemas em 22 de novembro de 2024.

Mais sobre Gladiador 2

A trama de Gladiador 2 não vai seguir Maximus, personagem de Russell Crowe no longa original, mas sim, Lucius, filho de Lucilla e o menino que Maximus salvou antes de morrer.

David Scarpa escreveu o roteiro do novo filme, que será dirigido por Ridley Scott, também cineasta do sucesso de 2000.

O novo filme segue o aclamado blockbuster de 2000, Gladiador, que arrecadou mais de US$ 460 milhões em bilheteria mundial e foi indicado a doze Oscars, ganhando cinco, incluindo Melhor Filme.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.