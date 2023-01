Ator da Marvel pode ser o novo 007 e até teve reunião com produtora

A busca pelo novo 007 continua e parece que um ator da Marvel está sendo seriamente considerado para viver James Bond no futuro da franquia. Aaron Taylor-Johnson, que interpretou o Mercúrio no MCU, já até teve reunião com a produtora da franquia, Barbara Broccoli, aponta uma reportagem.

Um novo relatório confirma rumores recentes de que Aaron Taylor-Johnson está concorrendo ao papel de James Bond.

Depois que 2021 viu a saída de Daniel Craig do papel de Bond após cinco filmes, as discussões sobre quem será o próximo ator a assumir esse papel altamente cobiçado estão repletas de rumores e especulações.

Vários atores britânicos encontraram seus nomes no centro dessas discussões, incluindo Tom Hardy, Idris Elba e Henry Cavill, embora rumores recentes parecessem sugerir que Taylor-Johnson poderia estar em negociações avançadas para se tornar o mais novo 007.

Rumores confirmados

Agora foi confirmado que esses rumores, de fato, têm alguma verdade, já que Taylor-Johnson teria se encontrado com a produtora de James Bond, Barbara Broccoli, para discutir o papel.

Conforme o Puck News (via ScreenRant), o encontro de Taylor-Johnson com Broccoli foi muito bem, de acordo com suas fontes. No entanto, pouco mais foi confirmado em relação a quem mais pode estar na disputa, nem quais seriam os próximos passos para Taylor-Johnson garantir a escalação.

Com Craig tendo saído recentemente do papel, parecia que os produtores de Bond não estavam com muita pressa para ocupar seu lugar e estavam, naturalmente, mais focados em encontrar a melhor pessoa para o trabalho.

Quanto a como será a próxima iteração de Bond, Broccoli discutiu anteriormente as principais características do papel, afirmando que eles estavam procurando especificamente por um ator britânico com menos de 40 anos. Assim como seus antecessores, assumir o papel de Bond também significa concordar com um compromisso de 10 a 12 anos.

Ainda não há data de estreia para o próximo filme do 007.

