Ator da Marvel se despede de personagem e quebra corações dos fãs

Há poucos dias o diretor James Gunn confirmou que Guardiões da Galáxia 3 terminou de ser gravado e, após Karen Gillan se despedir do papel de Nebula, chegou a vez de Dave Bautista dar adeus ao lendário Drax.

Ao longo da franquia Guardiões da Galáxia no MCU, o Drax de Dave Bautista se transformou em um dos personagens preferidos dos fãs: apesar de sua aparência durona, é carismático e tem um grande coração.

E é com muito pesar que Dave Bautista se despede desse papel que marcou sua carreira. No Instagram, o ator escreve: “Ainda não encontrei as palavras. Acabou tão de repente e eu estava no meu próximo filme antes que eu pudesse processar tudo. Fim de uma jornada que mudou minha vida”.

Os fãs também estão reagindo à novidade.

A voz dos fãs

Nos comentários, os fãs demonstram estar tristes pela despedida, mas imensamente gratos por Dave Bautista e todo o elenco de Guardiões da Galáxia pelo trabalho na franquia.

“Grato por você ter conseguido esse papel e muito feliz que isso abriu tantas portas para você mostrar seu imenso talento” escreveu @derek_langston.

@phronco escreveu: “Precisamos de um spin-off de Drax!”

@lioneljayt85 parece concordar que este ainda não é o fim: “Chega de Drax? Cara… É melhor você aparecer no próximo grande filme de Vingadores! Mesmo como uma breve participação.”

No entanto, até agora parece que Guardiões da Galáxia 3 será a despedida oficial de Dave Bautista no MCU.