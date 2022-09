Ator de Adão Negro se emocionou quando vestiu seu traje

Aldis Hodge, interprete do Gavião Negro em Adão Negro da DC, declarou que vestir o figurino do personagem foi como vestir sonhos.

Em uma entrevista recente, o ator foi questionado sobre como se sentiu colocando as asas pela primeira vez, e explicou: “Quando você vê aquele figurino, para mim, foi mais do que vestir uma roupa, foi vestir sonhos”.

O ator explicou o peso da representatividade e da faísca de criatividade que esses personagens dão para o público. Apontando o fato de que ainda existem poucos super-heróis negros no cinema, e mesmo não sendo o Batman ou o Super-Homem, o Gavião Negro ainda tem muitos fãs pelo mundo.

Hodge também comentou o momento em que todos se viram com os trajes do filme: “O dia que nos juntamos e vimos um ao outro com nossos trajes, nós ficamos tipo, ‘Ah! É real!’ é legal, entende? Está acontecendo, mas quando você vê tudo junto. Você vê o trailer. É aí que sua imaginação explode completamente. Você sabe no que esta trabalhando, e que isso é algo realmente incrível.”

O novo filme da DC trará a estreia de vários personagens importantes no DCEU, sendo um deles o próprio protagonista Adão Negro, acompanhado pelos membros da Sociedade da Justiça, que no filme serão: Senhor Destino, Esmaga-Átomo, Gavião Negro e Ciclone.

Mais sobre Adão Negro

“Quase 5.000 anos depois de ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses egípcios – e preso com a mesma rapidez – Adão Negro (Johnson) é libertado de sua tumba terrena, pronto para liberar sua forma única de justiça no mundo moderno”, diz a sinopse.

Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Noah Centineo e Quintessa Swindell completam o elenco principal.

Jaume Collet-Serra dirige o filme, roteirizado por Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani.

Adão Negro chega aos cinemas em 20 de outubro.

Sobre o autor Gabriel Soldeira