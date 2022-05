Ator de As Branquelas responde pedidos por continuação

Anos depois da estreia do original, os fãs permanecem pedindo por uma continuação de As Branquelas. Apesar de já ter dito que uma sequência é “necessária”, Marlon Wayans não parece tão disposto a gravar um novo filme agora.

Em entrevista à‎‎ ‎‎GQ‎‎, Wayans falou sobre a comédia e lembrou do processo de sete horas para a maquiagem, que “‎‎quase matou‎‎” ele e seu irmão Shawn Wayans, e diz que não está interessado em voltar a outro papel com muita maquiagem.

‎”Filmes de maquiagem, até que aprendam a fazer digitalmente, efeitos especiais, não obrigado. É muito trabalho”, disse o ator.

“Todo mundo diz: ‘Faça As Branquelas 2”, eu penso, “P*rra, faça você mesmo, você faz As Branquelas 2! Estou fazendo filmes de homens negros”.

Paris Hilton inspirou As Branquelas

Apesar de não ser um dos filmes mais aclamados pela crítica, As Branquelas conta com legiões de fãs. Marlon Wayans, um dos criadores e estrelas do filme, revelou que Paris Hilton serviu de inspiração para a obra e ela respondeu esse fato.

No Instagram, Wayans explicou como ele e seu irmão, Shawn, criaram a comédia de 2004. Eles fizeram isso depois de verem uma capa de revista com Paris Hilton e sua irmã, Nicky.

“Um dia, meu irmão Shawn me ligou às 3h da manhã dizendo: ‘Marlon, nós deveríamos interpretar garotas brancas'”, disse Marlon Wayans.

“Eu respondi, ‘cara, você está chapado?’. No dia seguinte ele me mostrou uma revista com Paris Hilton e sua irmã na capa e disse que deveríamos interpretar mulheres assim. Eu imediatamente entendi”, continuou o ator. “Obrigado Paris e Nikki por serem nossas musas. Amo vocês. Quando fizermos As Branquelas 2, vamos fazer compras”.

As Branquelas está disponível em plataformas digitais.