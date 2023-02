Ator de Coringa relembra testa para Avatar 2: “Foi ridículo”

Marc Maron, ator mais conhecido por sua participação no filme Coringa e na série Glow, quase interpretou o Dr. Ian Garvin em Avatar 2. O papel acabou indo para o ator Jemaine Clement, mas Maron agora revela que ficou feliz por ter sido rejeitado.

O ator disse que o teste para o personagem “foi ridículo”. “Por que diabos eu iria querer esse trabalho?”, disse o ator durante o podcast Happy Sad Confused (via Variety). “Existe essa suposição de que farão quatro filmes de Avatar. Cara, nem me lembro do primeiro! Não sei o que tudo isso significa para o mundo. [James Cameron] construiu esta cidade lá embaixo [de seu estúdio em Long Beach]. Há pessoas fazendo acrobacias lá embaixo, pessoas voando… é como o Cirque du Soleil”, acrescentou.

Maron reforça que acabou fazendo o teste mas não queria ficar com o papel no final das contas:

“Graças a Deus [não consegui o papel]. Não gosto de ficar longe de casa. Meu agente disse: ‘Você provavelmente vai passar quatro anos na Nova Zelândia’ ou sei lá o quê. Uma quantidade ridícula de tempo. Eu estava, tipo, isso não está acontecendo. Então [Cameron] me enviou uma caixa de charutos porque ele não me escalou. Ok, isso é bom. Nessa idade, não tenho problema em dizer não”, finalizou.

Avatar 3, 4 e 5 já foram confirmados.

Recentemente foram divulgadas novas informações sobre Avatar 3, incluindo um novo narrador e novas culturas que serão introduzidas.

O que mais sabemos sobre Avatar 3?

Por enquanto, a história total do novo Avatar não foi revelada, embora o diretor James Cameron tenha confirmado que será sobre a família Sully e focará nas crianças.

Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver e Stephen Lang irão retornar aos seus respectivos papéis.

As filmagens de Avatar 3 estão 95% concluídas, e os roteiros dos próximos filmes também já foram finalizados, segundo o produtor Jon Landau.

“O que fizemos foi, antes de tudo, completar os quatro roteiros de Avatar 3, 4 e 5. O elenco os leu. Eles sabem para onde seus personagens vão. Filmamos 95% do terceiro filme. Temos um pouco que ainda precisamos pegar”, disse ele.

Avatar 3 estreia no dia 20 de dezembro de 2024. Avatar: O Caminho da Água está em cartaz nos cinemas.

