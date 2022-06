Ator de Crônicas de Nárnia comenta seu papel como novo herói do MCU

Will Poulter, ator de franquias como As Crônicas de Nárnia e Maze Runner, está se preparando para entrar para o Universo Cinematográfico da Marvel no filme Guardiões da Galáxia 3, interpretando o personagem Adam Warlock.

As gravações para o novo filme já acabaram no mês passado, mas o diretor James Gunn e o elenco estão mantendo detalhes da trama em segredo, principalmente porque parte de seus personagens também estarão em Thor: Amor e Trovão, que chega aos cinemas em julho, e a Marvel é bem rígida quando se trata de spoilers.

Sendo assim, ainda não está claro se Adam Warlock estará do lado dos amigos ou dos inimigos, como descreve o Screen Rant, mas em entrevista ao Collider o ator Will Poulter revelou que está muito entusiasmo por fazer parte do MCU.

“Eu tenho que dizer, eu nunca imaginei que estaria de envolvido, de qualquer forma, na verdade, mas eu certamente estou muito grato. Estou especialmente grato que minha introdução tenha ocorrido no mundo dos Guardiões, especificamente. É uma franquia da qual sou um grande fã, e não poderia pedir uma introdução mais legal e divertida, na verdade, no universo Marvel”, revela o ator que se preparou duro para dar vida a este papel.

Guardiões da Galáxia 3 estreia em 2023 nos cinemas.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.