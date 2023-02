Ator de Dança com Lobos é preso após acusações de abuso sexual

O ator Nathan Chasing Horse, mais conhecido por sua participação no filme Dança com Lobos (1990), foi preso em Las Vegas após ser acusado de abuso sexual. As informações foram divulgadas pela Associated Press.

Líder de uma seita chamada The Circle, o ator de 46 anos é acusado de abusar sexualmente de “meninas indígenas ao longo de duas décadas”.

Continua depois da publicidade

“Nathan Chasing Horse usou tradições espirituais e seu sistema de crenças como uma ferramenta para agredir sexualmente meninas em várias ocasiões”, afirma o mandado de busca de 50 páginas.

Chasing Horse foi levado sob custódia em sua mansão, onde mora com suas cinco esposas, após uma investigação aprofundada que começou depois que as autoridades receberam uma denúncia em outubro de 2022.

Desde então, a polícia de Las Vegas identificou pelo menos seis supostas vítimas – algumas com apenas 13 anos de idade – e descobriu acusações sexuais contra Chasing Horse que, segundo a polícia, datam do início dos anos 2000 e abrangem vários estados, incluindo Montana, Nevada e South Dakota.

No mandado de busca, Chasing Horse é acusado de vários crimes sexuais, incluindo tráfico sexual, agressão sexual de uma criança com menos de 16 anos, abuso infantil, filmagem de agressões sexuais e recebimento de pagamento por arranjar sexo com vítimas.

Chasing Horse não atua desde 2007; sua última aparição foi no filme Enterrem Meu Coração na Curva do Rio.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.