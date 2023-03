Ator de Deadpool 2 será novo Hellboy no cinema

O ator Jack Kesy foi escalado para viver Hellboy no reboot Hellboy: The Crooked Man. A informação é do Deadline.

Kesy é mais conhecido por sua participação nos filmes Deadpool 2 e Baywatch, e em séries como Claws e The Strain.

Brian Taylor vai dirigir o novo Hellboy – o cineasta já está familiarizado com adaptações de HQ: ele coescreveu de Jonah Hex (2010) e também codirigiu Motoqueiro Fantasma – Espírito de Vingança (2011).

O roteiro foi escrito pelo criador de Hellboy, Mike Mignola, em parceria com o autor de livros de horror Christopher Golden.

O subtítulo do filme, The Crooked Man, faz referência a uma minissérie de três capítulos lançada em 2011.

A minissérie em quadrinhos acompanha Hellboy em 1956, em algum lugar nas montanhas da Virgínia Ocidental, quando ele encontra Tom, um homem que em sua juventude vendeu sua alma a um demônio do sertão conhecido como Crooked Man. Juntos, eles viajam de volta ao coração sombrio das montanhas Apalaches para confrontar o demônio e ver se a alma de Tom pode ser salva.

O início das filmagens está programado para abril deste ano.

A franquia Hellboy tem três filmes; o original foi lançado em 2004, a sequência, Hellboy II – O Exército Dourado, saiu em 2008, e o reboot, como já citado anteriormente, em 2019.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.