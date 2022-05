Ator de Elvis começa treinamento para Duna 2

Austin Butler está ganhando manchetes no mundo todo por Elvis, biografia do astro da música que estreia ainda neste ano nos cinemas ainda neste ano e tem o ator no papel principal.

Enquanto isso, Butler se prepara ainda para entrar para o elenco de Duna: Parte 2, sequência do filme de ficção científica que conquistou espectadores e a crítica com o lançamento de sua primeira parte no ano passado.

Segundo o site The New York Times, atores importantes de Hollywood como Tom Hanks, Denzel Washington e Leonardo DiCaprio entraram em contato com Austin Butler para dar apoio ao ator nos bastidores, oferecendo conselhos agora que seu treinamento para Duna 2 começou.

Em Duna, Butler interpretará o vilão Feyd-Rautha, sobrinho do Barão Harkonnen de Stellan Skarsgard. O papel foi dado ao cantor Sting na versão de 1984 do filme, que teve sua direção assinada por David Lynch.

Baz Luhrmann, diretor de Elvis, acha que é o momento de Butler brilhar: “Aquele momento pronto para voar está acontecendo para Austin, e eu sei porque fomos ao Met Gala juntos. Assim que entramos no tapete vermelho, houve uma gritaria de fãs. Não apenas gritando. Ansiosos. Eu só ouvi esse som uma vez antes. Eu estava com um jovem ator cujo nome era Leo.”

Elvis chega aos cinemas em junho de 2022, enquanto Duna: Parte 2 é esperado para estrear em outubro do próximo ano.

