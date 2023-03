Ator de Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado quis socar diretor do filme

Nem todos os profissionais da indústria cinematográfica são fáceis de se trabalhar e Freddie Prinze Jr, aparentemente, sentiu isso na pele em Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado.

O ator lembrou que teve conflitos com o diretor Jim Gillespie, que tornaram as filmagens do slasher de 1997 uma experiência “miserável”.

Em entrevista ao TooFab (via EW), o ator disse que sente-se grato por Gillespie ser um “idiota”, porque isso o preparou para cada aspecto ruim da indústria.

Prinze Jr. alegou que Gillespie queria Jeremy Sisto para o papel de Ray Bronson, mas o estúdio e escritor Kevin Williamson pressionou para escalá-lo.

“Não houve agressividade passiva, o que eu odeio. Ele foi muito direto dizendo: ‘Eu não quero você neste filme'”, disse Prinze. “Então, quando esse é o seu primeiro emprego e você ouve essas palavras, isso simplesmente destrói você, cara.”

Prinze disse que Gillespie lhe dava “notas psicóticas” (“Não deixe a boca aberta. Você parece estúpido quando faz isso”) e “fez questão de me destacar todas as vezes”.

“Era muito difícil acordar de manhã – ou à tarde, porque filmamos muitas noites – e ir trabalhar com a atitude certa”, disse ele.

O ator compartilhou que quase deixou o filme depois de uma “experiência de quase morte” enquanto filmava em uma lancha para o final do filme de terror. “Quase peguei um voo e fui para casa. Não aguentava mais”, disse ele. “Eles quebraram uma tonelada de regras sindicais. Todos os tipos de coisas. E eu só senti que, se eu não era desejado aqui, dane-se. Há outras coisas que posso fazer. Eu saí do Le Cordon Bleu para fazer este filme. Eu vou ser um chef, é isso que minha mãe queria que eu fosse de qualquer maneira.”

“Eu quis socar esse cara duas ou três vezes diferentes”, disse ele sobre Gillespie.

Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado ganhará revival

Diversas franquias de terror estão sendo revividas nos últimos anos – vide Halloween, Pânico, Chucky e mais. Agora, Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado também vai voltar aos cinemas, após uma tentativa fracassada de série no Prime Video.

Fontes dizem ao Deadline que Jennifer Kaytin Robinson foi escolhida para dirigir uma sequência da franquia slasher. Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. estão em negociações para reprisar seus papéis.

Insiders dizem que o projeto ainda está em desenvolvimento inicial e que Neal H. Moritz está em negociações para retornar como produtor, com Leah McKendrick a bordo para escrever o roteiro.

O filme original segue quatro jovens amigos ligados por um trágico acidente, que se reencontram quando passam a ser perseguidos por um maníaco empunhando ganchos em sua pequena cidade litorânea.

O original foi um sucesso e não só ganhou duas sequências, como lançou as carreiras de Hewitt, Prinze, Sarah Michelle Gellar e Ryan Phillippe.

Enquanto McKendrick está escrevendo o filme, a ideia para o novo filme veio de Robinson e McKendrick.

Justiceiras é o mais recente trabalho de Robinson na direção. Antes disso, ela foi roteirista de Thor: Amor e Trovão e foi produtora consultora de Gavião Arqueiro.

Já McKendrick é conhecida por ter escrito M.F.A. e Pamela & Ivy.

Ainda não há data de estreia para o novo Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado.

