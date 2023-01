Ator de Glass Onion foi perseguido por homem com fantasia de cachorro-quente

Um dos astro de Glass Onion: Um Mistério Knives Out, Hugh Grant, revelou que foi perseguido por um homem com uma fantasia de cachorro-quente.

Em entrevista recente, Grant disse ter ficado “apavorado” durante a San Diego Comic-Con no ano passado, após ser perseguido por um homem.

O ator revelou ter pesadelos com ele, pois era seguido toda hora por uma pessoa que estava fantasiado de cachorro-quente (via Insider).

“Havia apenas uma pessoa naquela convenção que realmente me amava, e ele passou três dias vestido como um cachorro-quente”, revelou Grant. “E ele me seguia onde quer que eu fosse. Eu não conseguia me livrar dele. Você se lembra do cachorro-quente? Fiquei apavorado. Ainda tenho pesadelos com ele.”

Grant ainda comentou que ficou surpreso quando o chamaram para o evento, embora ele se sinta muito velho para participar.

“Fiquei apavorado porque eles trouxeram os atores um por um, e estou tão velho agora. Estou ultrapassado e pensei: ‘eles vão trazer Chris Pine, vão enlouquecer. Eles vão trazer os outros, eles vão enlouquecer. E então eles vão dizer Hugh Grant, e haverá um silêncio mortal'”, comentou o astro.

Na sequência de Entre Facas e Segredos, de Rian Johnson, Benoit Blanc viaja até a Grécia para desvendar um mistério envolvendo novos suspeitos.

O filme está sendo aclamado pela crítica especializada, com aprovação de 94% dos críticos no Rotten Tomatoes, com 314 análises computadas.

Com a direção e roteiro de Rian Johnson, a sequência foi adquirida pela Netflix e estabelece o começo de uma grande franquia. O streaming pretende lançar a sequência em cinemas selecionados do mundo todo.

“O bilionário da tecnologia Miles Bron convida seus amigos para escapar em sua ilha grega particular. Quando alguém aparece morto, o detetive Benoit Blanc é colocado no caso”, diz a descrição.

Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson, Dave Bautista e Ethan Hawke fazem parte do elenco.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out está disponível na Netflix.

