Ator de Invencível responde sobre crossover com The Boys

Invencível e The Boys são dois grandes sucessos da Prime Video, as produções que subvertem conceitos dos super-heróis tem muito em comum, seria possível alguma conexão? astro da animação responde

“Não” foi a resposta de Steven Yeun durante o tapete vermelho de Não! Não Olhe!, a pergunta realizada para o ComicBook, deixou claro a opinião do protagonista sobre conexões.

Mesmo abordando as temáticas de desonstrução do mito dos heróis, e o derivado de The Boys ser uma animação, a conexão entre as duas série é improvável por diversos fatores.

A afirmação do ator chega de forma decepcionante para quem aguardava o encontro de Capitão Pátria e Omni-Man, mas o retorno dos personagens é confirmado, com Invencível em sua segunda parte, e The Boys na quarta temporada do popular seriado.

Adaptação dos quadrinhos do criado de The Walking Dead, se tornou animação famosa mundialmente

The Boys irá receber um derivado, a produção será uma paródia das séries adolescentes atuais, o seriado se chamará Geração V (Generation V no original).

“Uma série irreverente, com classificação R, que explora a vida de Supers hormonais e competitivos, à medida que colocam seus limites físicos, sexuais e morais à prova, competindo pelos melhores contratos no mercado. É parte show universitário, parte Jogos Vorazes – com todo o coração, sátira e obscenidade de The Boys”, revela a sinopse.

A série tem direção de Tara Butters e Michelle Fazekas.

Lizzie Broadway, Chance Perdomo, Patrick Schwarzenegger, Jaz Sinclair, Maddie Phillips, Sean Patrick Thomas, e o brasileiro Marco Pigossi, fazem parte do elenco.

Generation V, do Prime Video, não possui data para estrear.

