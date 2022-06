Ator de Jurassic Park culpa filho por pum perto da Princesa Diana

Sam Neill passou por uma situação desagradável da última vez que foi ao cinema assistir Jurassic Park, incluindo seu filho, peidos e a Princesa Diana.

Em entrevista ao The New York Times, o ator do clássico de Steven Spielberg de 1993 Revelou a história tragicômica: “A última vez que assisti em sua totalidade estava sentado ao lado da princesa Di na Leicester Square na abertura de Londres. Do meu outro lado estava meu filho Tim – ele tinha 11 anos e estava completamente dominado [pelo filme], mas na hora em que o T-Rex apareceu, Tim começou a peidar.”

A narrativa continua: “E o cheiro passava por mim até a realeza! Passei o filme todo suando, pensando: ‘A princesa Di está sendo exposta aos horrores do peido de um garotinho, mas ela vai pensar que sou eu. Eu vou ser subliminarmente culpado pelos crimes do meu filho, e eu não acho que ela vai falar comigo depois.'”

Para o alívio de Neill, a preocupação foi em vão, e ele conta que “ela foi bem educada e nunca mencionou isso”.

A entrevista foi durante um jogo de perguntas e respostas com Laura Dern e Jeff Goldblum, de Jurassic Park, que riram afirmando que Sam estava tentando culpar seu filho pela situação.

“Eu amo essa história, Sam. Eu o ouvi contá-la algumas vezes, e é incrível como ele ainda tenta culpar o garoto”, disse Goldblum, sugerindo que os peidos eram na verdade do próprio Sam.

