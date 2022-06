Ator de Jurassic World teve que ser convencido a retornar no novo filme

Jurassic World: Domínio chega aos cinemas na próxima semana e, em entrevista recente, um dos atores originais de Jurassic Park revelou que não foi tão facilmente convencido a voltar a atuar na franquia.

Trata-se de Sam Neill, o Alan Grant da saga, que não se envolve em Jurassic Park desde o terceiro filme original, que foi lançado em 2001.

Em entrevista ao Gizmodo, conta que não aceitou a ideia automaticamente. Ele explica: “Eu estava recebendo rumores do meu agente de que a Universal estava falando sobre isso, e eles queriam que eu, Jeff e Laura estivéssemos no filme, mas eu realmente não queria estar em algo em que eu estaria apenas fazendo uma participação especial. Não era realmente interessante para mim.”

Neill continua: “Mas eu fui a Sitges para um festival de cinema lá e conheci Colin Trevorrow lá. Ele me levou para almoçar. Tivemos um longo almoço, bastante paella e uma garrafa ou duas e sim, e eu estava bem convencido no final. Então isso foi em outubro, antes de começarmos a filmar. Deveríamos começar em fevereiro, eu acho. Acabou sendo mais como maio, junho, do próximo ano, 2020. Então já faz um bom tempo de gestação quando você pensa nisso.”

Ele também fala sobre o diretor e roteirista do novo filme, Trevorrow, e de como seu amor pela franquia o convenceu a mergulhar neste projeto: “Bem, principalmente sua grande e duradoura afeição por esses personagens e como ele queria que eles fossem completamente integrados ao mundo Jurassic World. E isso me convenceu. E também a ideia de sair com Jeff e Laura novamente o que, é claro, é atraente por si só.”

Jurassic World: Domínio estreia dia 10 de junho nos cinemas do Brasil.

