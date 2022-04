Ator de Morbius reclama de ter cenas cortadas: “Foi um massacre”

Morbius foi um filme que dividiu opiniões: enquanto a crítica odiou o filme, o público gostou bastante da proposta, mas não deixou de perceber que o projeto passou por grandes edições para se encaixar com o estilo de Esquadrão Suicida.

A intuição dos fãs estava certa e quem prova isso é o ator Al Madrigal, que apareceu como um dos detetives no filme, e teve grande parte do seu papel como alívio cômico cortado o longa-metragem.

Em entrevista ao ComicBookMovie.com, ele conta: “Primeiro de tudo, Morbius não é tão ruim quanto todo mundo está fazendo parece. Claro, teve problemas e eles cortaram um pouco. Eu tinha algumas falas hilárias que foram cortadas desse filme. Eu estava muito engraçado [risos].”

Ele também conta que recebeu o sinal verde para improvisar, mas que muitas de suas cenas foram cortadas: “Se eles tivessem deixado em apenas 50% a mais das minhas coisas [risos]. Eu fui massacrado nessa coisa. Acho que foi isso que eles fizeram. Eles realmente… por causa do COVID, eles tiveram muito tempo para mexer com isso. Eles realmente mexeram com isso.”

O ator conta, ainda, que até o final foi diferente, e que uma grande cena de luta foi cortada porque gravaram à luz do dia, o que não combina com um filme de vampiros: “Você viu um final alternativo completo para essa coisa toda. Aquela cena da qual você viu as fotos foi filmada durante o dia e a lógica era: Nós estamos um filme de vampiros, não podemos ter a grande cena final de luta acontecendo durante o dia. Em algum momento, eu e Tyrese lutamos com Matt Smith. Eu filmei por seis dias e nada disso foi mostrado.”

Morbius quebra recorde negativo para a Marvel

Morbius alcançou um novo recorde negativo entre as adaptações da Marvel: De acordo com a Forbes, Morbius despencou em cerca de 75% na arrecadação do primeiro fim de semana para o segundo fim de semana. Isso se compara com as quedas de desastres como X-Men: Fênix Negra e Quarteto Fantástico em bilheteria.

Vale lembrar que isto leva em consideração a arrecadação nos Estados Unidos.

Mundialmente, no entanto, Morbius também não está indo muito bem, com pouco menos de US$ 130 milhões arrecadados até o momento. A produção enfrenta uma dura competição com Sonic 2 – O Filme, que se mostrou um sucesso de público.

Morbius teve uma péssima recepção com a crítica, sendo massacrado por sua história genérica, efeitos especiais confusos e atuações monótonas.

O projeto é estrelado por Jared Leto, que interpretou o Coringa em Esquadrão Suicida e Liga da Justiça de Zack Snyder.