Ator de Obi-Wan Kenobi admite que foi difícil gravar filmes de Star Wars

Ewan McGregor retorna ao papel de Obi-Wan Kenobi na série do Disney+, anos depois de trabalhar na trilogia prelúdio. O ator disse ter sido difícil gravar os filmes de Star Wars.

McGregor revelou (via Insider) que a nova tecnologia, na época da trilogia prelúdio, significava que ele passava “muito tempo” sozinho, porque os alienígenas foram adicionados somente na pós-produção, obviamente.

“Os três filmes originais foram muito difíceis de fazer, porque, na época, George foi pioneiro na ILM (Industrial Light & Magic), sua empresa de efeitos visuais, e ele estava na vanguarda dessa tecnologia”, disse o ator. “À medida que ele entrava naquele espaço, ele queria utilizar essa tecnologia o máximo possível, o que significava que ele queria criar mais e mais cenários digitais”, disse McGregor.

“Então, para nós, isso significava que estávamos cada vez mais trabalhando com telas verdes ou azuis, e era difícil fazer isso”, continuou o ator de Obi-Wan Kenobi.

McGregor disse que foi especialmente difícil no segundo filme, Ataque dos Clones, porque seu personagem passa a maior parte do filme separado, interagindo apenas com alienígenas.

“No Episódio II, passei muito tempo sozinho e nesse planeta com alienígenas altos e, claro, nada disso estava lá na vida real”, disse McGregor. “Para mim, foi muito tempo andando por sets azuis falando com bolas de tênis e não era o que eu estava acostumado, foi difícil de fazer”.

Obi-Wan Kenobi estreia em 27 de maio no Disney+. A plataforma já revelou a melhor maneira para se preparar para a estreia da série.

