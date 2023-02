Ator de Os Caça-Fantasmas diz que recebeu tratamento injusto do estúdio do filme

O ator Ernie Hudson, mais conhecido como Winston Zeddemore na franquia Os Caça-Fantasmas, admitiu em entrevista ao IndieWire que se sentiu ignorado pela campanha de divulgação dos filmes.

Em um longo desabafo, Hudson revela que recebeu um tratamento diferente dos colegas de elenco, sendo excluído dos cartazes de Os Caça-Fantasmas, e levou 10 anos para superar isso:

“Fui o cara que foi trazido e encontrei meu lugar nesse meio – e todos foram receptivos e inclusivos”, começa o ator. “O estúdio não era, e o estúdio continuou a não ser. Então isso tornou muito, muito difícil porque eu fazia parte disso, mas depois fui muito seletivamente deixado de lado. Ivan [Reitman, diretor] era realmente um homem brilhante e eu tenho muito amor e apreço por ele. No roteiro original, Winston estava bem no começo do filme. Quando nos preparamos para filmar, Winston apareceu na metade do filme. Todas essas coisas… definitivamente pareciam deliberadas. Quando os pôsteres foram lançados, eu não estava neles. Levou um longo tempo. Eu fui à festa de aniversário de 30 anos do filme e todos os pôsteres são de três caras. Agora eu sei que os fãs veem isso de forma diferente, e sou muito grato aos fãs porque os fãs basicamente se identificaram com Winston, especialmente os jovens, não quero dizer crianças de minorias, mas muitas crianças. Não foi um caminho fácil. Foi provavelmente o filme mais difícil que já fiz do ponto de vista psicológico… E ainda não estou tentando levar para o lado pessoal. Qualquer coisa ruim, se você é afro-americano neste país, qualquer coisa ruim acontece com você, você sempre pode se culpar por ser negro. Mas você não quer ir para este lugar. Essa é a última coisa que quero fazer. Não tenho nada de ruim a dizer sobre ninguém, mas foi difícil. Levei 10 anos para superar isso e aproveitar o filme e apenas abraçá-lo. Foi muito difícil fazer as pazes com Os Caça-Fantasmas. Quando se começa nesse ramo, sempre me disseram que é quase impossível ter sucesso. Mas se você entrar em um grande filme de um grande estúdio e ele estrear em primeiro lugar, isso mudará sua carreira. Bem, Os Caça-Fantasmas não fez nada disso para mim. Eu estava trabalhando sem parar, fiz Os Caça-Fantasmas e se passaram dois anos e meio antes de conseguir outro filme”, finalizou.

Ernie Hudson participou dos dois primeiros filmes originais de Os Caça-Fantasmas, lançados em 1984 e 1989, e retornou na pele de seu personagem no reboot Ghostbusters: Mais Além, lançado em 2021.

Nova sequência a caminho

O novo filme de Os Caça-Fantasmas já tem data para estrear. A Sony Pictures revelou a data de lançamento da sequência de Ghostbusters: Mais Além. O filme ainda sem um título vai estrear em 20 de dezembro de 2023 (via ComicBook).

Gil Kenan, roteirista de Ghostbusters: Mais Além, bem como o diretor e filho de Ivan Reitman, Jason, irão retornar.

Foi sugerido nas cenas pós-créditos do filme anterior que os Caça-Fantasmas irão retornar ao cenário de Nova York, e voltarão para o quartel de bombeiros como nos filmes originais.

Não há mais detalhes sobre o novo filme de Os Caça-Fantasmas.

Além da continuação de Ghostbusters: Mais Além, foi anunciada uma série de TV da Netflix.

