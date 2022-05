Ator de Star Wars defende criticado retorno do Imperador Palpatine

Ian McDiarmid, ator do Imperador Palpatine, defendeu o controverso retorno de seu personagem ao universo Star Wars através do filme A Ascensão Skywalker, de 2019.

O personagem supostamente havia falecido em O Retorno de Jedi, de 1983, e muitos fãs ficaram insatisfeitos com a sobrevivência do Lorde Sith, mas McDiarmid discordou dessa opinião popular.

Continua depois da publicidade

O astro participou do Star Wars Celeberation 2022 e disse, segundo o /Film: “Foi bom saber que eu não estava morto. Bem, ele não estaria, estaria? Muitas pessoas disseram: ‘Você não pode trazê-lo de volta, ele estava morto! Você viu aquela queda? Como alguém poderia sobreviver a isso?’ Com licença… Ele é o Imperador do Universo.”

“De qualquer forma, ninguém vai me dizer que ele não teria um plano B, se alguém – por mais improvável que ele possa ter pensado – conseguisse semi-destruí-lo, e é claro que ele tinha a melhor equipe de cirurgiões da ala operacional, eles eram muito pequenos, mas eram muito meticulosos, talvez você se lembre do filme. E ele tinha o melhor que o dinheiro podia comprar, que a fiscalização podia produzir. E ele também tinha aquela cadeira de rodas galáctica maravilhosa, que era uma enorme vantagem.”, defende Ian McDiarmid.

No entanto, embora Palpatine tenha conseguido escapar da morte uma vez, parece que Rey conseguiu destrui-lo de uma vez por todas no final de A Ascensão Skywalker.

Os filmes de Star Wars estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.